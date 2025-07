Polícia identifica três adolescentes suspeitos de assaltarem e matarem publicitário em São Paulo

A polícia identificou os três adolescentes suspeitos de estarem envolvidos no assalto que resultou na morte do publicitário Adriano Pereira, na passarela Quatro Estações, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A vítima chegou a ficar internada por cerca de 20 dias, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos foram identificados com novas imagens de câmeras de monitoramentos e depoimento de testemunhas. A Polícia Civil pediu a internação provisória dos três adolescentes e aguarda decisão judicial. Os pertences levados durante o assalto ainda não foram recuperados.



