Polícia intercepta furgão furtado e recupera carga valiosa de tênis em São Paulo

A polícia recuperou um furgão roubado com uma carga de 23 sacos de tênis de marca na zona leste de São Paulo. O motorista alegou desconhecimento do conteúdo e disse estar sob efeito de drogas. As placas e os chassis do veículo estavam adulterados, e um suspeito permanece detido.



