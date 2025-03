Polícia investiga discussão que terminou em atropelamento na zona leste de São Paulo

A polícia investiga um atropelamento após uma discussão registrada por um morador na zona leste de São Paulo. As imagens capturam três homens entrando em um carro azul e seguindo em direção a pessoas do outro lado da rua. As vítimas estão hospitalizadas e veículos danificados. Suspeita-se que os envolvidos participavam de um racha durante a madrugada, elevando o risco para todos na área.



