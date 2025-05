Polícia investiga morte de cachorra em pet shop de Florianópolis (SC)

Eduardo foi buscar sua cachorrinha Nana no pet shop, mas encontrou-a sem vida. Ao perceber algo estranho na clínica, ele entrou na área reservada para os animais e viu uma corda amarrada e o corpo de Nana coberto com um pano. Dois funcionários foram indiciados, e a polícia civil investiga o caso. A clínica lamentou o ocorrido e afirmou estar cooperando com as autoridades. Eduardo desabafou sobre a dificuldade de dar a notícia à sua filha, para quem Nana era muito especial.



