Polícia investiga o que foi apagado do celular do amante de médica morto em Mato Grosso

A polícia investiga o envolvimento da médica Sabrina Fernandes em um caso de fraude processual relacionado ao assassinato de Ivan. Após a obtenção de uma ordem judicial, buscam detalhes de dados apagados no celular de Ivan. Sabrina nega as acusações, afirmando que não teve caso com Ivan nem participou do crime. A polícia de Sorriso acredita que Ivan suspeitava de um plano contra ele, registrando um vídeo antes de sua morte. A defesa de Sabrina alega que ela também foi vítima, enganada pelo ex-marido, Gabriel Taca, preso como mandante do crime. O caso segue sob investigação enquanto a justiça analisa os dados recuperados do celular de Ivan.



