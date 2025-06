Polícia investiga por que capacete de empresário encontrado morto em SP estava sem câmera

A família do empresário Adalberto Júnior confirmou que ele costumava usar um capacete com câmera, mas a câmera não estava no equipamento encontrado ao lado de seu corpo em um buraco no autódromo de Interlagos. As autoridades consideram possibilidades de acidente ou crime, especialmente devido a itens pessoais, como calças e botas, não terem sido encontrados. Testemunhas como a esposa e amigos próximos foram ouvidos pela polícia, enquanto novos depoimentos são aguardados para esclarecer o caso. A delegada Ivalda Aleixo destacou a ausência de escoriações e o estado das roupas como aspectos importantes na investigação.



