Polícia investiga se empresário morto em Interlagos sofreu mata-leão de segurança

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos. Adalberto foi visto pela última vez após se despedir de um amigo em um evento de motociclismo. As autoridades trabalham com duas hipóteses: que ele tenha brigado com seguranças e recebido um mata-leão ou a aplicação do golpe boa noite, Cinderela dentro do carro. A polícia analisa imagens de câmeras e depoimentos, incluindo o de Rafael Aliste, amigo que estava com Adalberto no evento. Rafael afirmou que eles beberam cerveja e fumaram maconha, sem incidentes até a despedida. Marcas de sangue em quatro pontos do carro e a descoberta de que Adalberto foi colocado no buraco ainda com vida complicam o caso. O celular do empresário, que parou de funcionar às 21h, é considerado peça-chave na investigação. A investigação segue em sigilo com novos depoimentos esperados nos próximos dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!