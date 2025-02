Polícia joga bombas de gás para conter protesto contra reintegração de posse em Guarulhos (SP)

Moradores de uma comunidade conhecida como Terra Prometida montaram barricadas e colocaram fogo em pneus para protestar contra ordem de reintegração de posse do local em Guarulhos (SP). Policiais tentaram negociar o fim do protesto, mas, diante do impasse, jogaram bombas de gás para conter a manifestação. O batalhão de choque e o Corpo de Bombeiros precisaram ser acionados.



