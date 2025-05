Policiais estão novamente na Favela do Moinho, na região central de São Paulo, para averiguar excessos e para prevenir interrupções no transporte público nesta quinta-feira (15). Moradores se recusam a deixar o local e fazem uma série de protestos.



