Polícia ouve mulher de professora encontrada morta em São Paulo

A polícia avança nas investigações da morte da professora de matemática Fernanda Bonin. O corpo dela foi encontrado em um terreno baldio na zona sul de São Paulo , com sinais de estrangulamento. Ela saiu para ajudar sua ex-companheira, Fernanda Fazio, que relatou problemas com o carro. O corpo foi localizado no dia seguinte, e o carro da vítima permanece desaparecido. Inicialmente tratado como latrocínio, o caso agora é investigado como possível homicídio. A polícia continua ouvindo testemunhas e analisando câmeras de segurança para avançar nas apurações.



