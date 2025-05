Polícia pede exumação do corpo da irmã de médico suspeito de envenenar a esposa

A polícia solicitou a exumação do corpo de Nathalia Garnica, irmã do médico Luiz Antônio Garnica. Ele está preso suspeito de matar por envenenamento a esposa, Larissa Leôncio Rodrigues, e agora a suspeita é de que também esteja envolvido na morte de Nathalia. Mãe de Luiz Antonio e Larissa, Elizabete Arrabaça também está presa suspeita de envolvimento na morte de Larissa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!