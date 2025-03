Polícia prende 19 pessoas e fecha fábrica que falsificava cervejas em SP

A polícia de São Paulo prendeu 19 pessoas em uma ação que revelou uma linha de produção clandestina de cervejas e outras bebidas. A operação começou após uma denúncia sobre roubo de carga na área rural de Embu-Guaçu. No local, os policiais encontraram mais de 12 mil garrafas adulteradas e identificaram a troca ilegal de rótulos. Alguns suspeitos tentaram fugir, um deles chegou a render um motociclista sob ameaça de arma. Os envolvidos justificavam a movimentação no local informando aos vizinhos que funcionava como uma clínica de reabilitação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!