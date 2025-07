Polícia prende assassino de jovem que não conseguiu desbloquear celular durante assalto

Um homem de 30 anos se entregou à polícia em Campinas, suspeito de participar do assalto que resultou na morte de Gyovanna Ribeiro, de 15 anos, em Hortolândia (SP). O crime ocorreu durante o roubo do celular da jovem. O suspeito, que negou ter disparado a arma, alegou que um cúmplice seria o autor do tiro fatal. A prisão aconteceu após cerco policial em locais associados ao suspeito, o que o levou a se apresentar acompanhado de um advogado. A investigação continua, e a expectativa é que o depoimento dele possa identificar o verdadeiro responsável pelo disparo.



