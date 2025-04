Polícia prende casal que vendia drogas disfarçadas de doces em confeitaria de São Paulo

A polícia prendeu um casal que operava uma falsa confeitaria para vender drogas disfarçadas de doces na zona sul de São Paulo. Os clientes encomendavam pelas redes sociais e a entrega era feita por um motoboy.



Em outra operação, a polícia encontrou crack escondido em uma caixa de som na grande São Paulo. Na zona norte, foram apreendidos mais de 300 quilos de maconha em um galpão.



No terminal rodoviário do Tietê, um adolescente foi detido com cocaína, pronto para ser enviada a Minas Gerais. Em Cotia, três homens foram presos com maconha e crack.



No Aeroporto de Viracopos, uma mulher foi interceptada com mais de 100 cápsulas de cocaína ingeridas, pronta para embarcar para a França.



