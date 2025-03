Polícia prende suspeitos de vários assaltos na zona oeste de São Paulo

Imagens mostram um grupo realizando assaltos durante o dia na zona oeste de São Paulo . Em uma das ações, a vítima foi abordada ao estacionar a moto em frente a uma lanchonete, enquanto os criminosos a observavam de diferentes pontos da rua. Outro ataque mostra uma jovem sendo cercada e assaltada por três homens. Após investigações e com a ajuda dos moradores, a polícia prendeu cinco suspeitos de participação nos crimes no bairro da Lapa. Os detidos são investigados por outros delitos, e a polícia solicita que mais vítimas compareçam ao 91º Distrito Policial para reconhecimento dos criminosos.



