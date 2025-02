Polícia prende terceiro suspeito de roubar relógio do médico do presidente Lula

A polícia prendeu um integrante da gangue do Rolex em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ele é o terceiro suspeito no roubo de um relógio avaliado em um milhão de reais, pertencente ao médico Roberto Kalil. O suspeito, abordado após ser derrubado da moto, portava um revólver 38 com numeração suprimida. O assalto ocorreu em dezembro de 2023, quando dois criminosos se aproximaram do médico em sua garagem e levaram seus pertences sob a mira de uma arma. O relógio foi recuperado anteriormente, e a polícia continua a busca por mais membros da quadrilha e seus receptadores.