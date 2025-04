Polícia prende torcedores do Palmeiras acusados de armar emboscada contra cruzeirenses

A polícia realiza uma operação em São Paulo visando prender suspeitos de uma emboscada entre torcedores do Palmeiras e Cruzeiro, ocorrida na rodovia Fernão Dias, em 2024. O incidente resultou em 17 feridos e uma morte e não havia jogo entre os times na ocasião. Quatro homens foram presos em vários pontos da capital paulista e levados ao Palácio da Polícia Civil. A ação focou em membros da torcida Mancha Verde do Palmeiras.



