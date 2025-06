Policia reage, atira contra bandidos que faziam arrastão em SP e um deles morre

Uma série de assaltos na zona sul de São Paulo terminou em confronto com a polícia. Criminosos armados roubaram uma equipe de saúde da prefeitura durante atendimento domiciliar. No mesmo dia, em outra tentativa de assalto, os suspeitos encontraram um policial civil, que reagiu. Durante o confronto, o policial foi baleado, mas dois dos criminosos também foram atingidos por disparos. Um deles morreu e outro foi hospitalizado. A polícia continua investigando para identificar outros membros da quadrilha.



