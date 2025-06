Polícia recupera carga e prende integrante de quadrilha que roubou botox no aeroporto de Guarulhos

A polícia prendeu um suspeito envolvido no roubo de uma carga de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, avaliada em quase R$7 milhões no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Criminosos armados abordaram o motorista de um caminhão e transferiram a carga proveniente da Holanda. O carregamento foi localizado em um galpão em Embu das Artes, armazenado em uma câmara fria. As vítimas foram libertadas na rodovia Ayrton Senna, dez horas após o incidente. A investigação segue para identificar outros componentes da quadrilha e a possível encomenda do roubo.



