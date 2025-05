Polícia refaz os passos de empresário desaparecido após reunião no interior de SP

Nelson Carrera, empresário de 44 anos, desapareceu após sair mais cedo de uma reunião em uma empresa farmacêutica em Cravinhos, interior de São Paulo . Ele saiu após receber uma mensagem da esposa e seu carro foi encontrado abandonado na zona norte de São Paulo. A esposa relatou à polícia que a última mensagem dele foi às 12h57 de sexta-feira (16) . Detalhes não compatíveis com o perfil de Nelson levantaram suspeitas. Câmeras capturaram dois homens perto do carro abandonado, aumentando o mistério em torno do caso.



