Polícia usa até helicóptero em perseguição e prende três bandidos no litoral de SP

Uma perseguição policial impressionante ocorreu em Praia Grande, litoral de São Paulo, envolvendo um helicóptero e várias viaturas. A ação começou quando a polícia tentou interceptar um carro clonado ocupado por quatro homens. Durante a fuga, um dos suspeitos atropelou uma motociclista de 54 anos, que sofreu escoriações, mas não corre risco de morte. Três dos criminosos foram capturados em um shopping da cidade, e a polícia apreendeu uma arma e celulares. O quarto homem conseguiu fugir para a mata, e as autoridades continuam as buscas. Os capturados eram procurados pela Justiça.



