Policiais fazem vídeo com gesto associado ao nazismo em São José do Rio Preto (SP)

Um vídeo postado pelo 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de São José do Rio Preto mostra pelo menos dez policiais queimando uma cruz e fazendo gestos com o braço erguido, comparados a saudações nazistas. O vídeo foi rapidamente removido das redes sociais após uma enxurrada de críticas de internautas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que repudia qualquer manifestação de intolerância e anunciou que investigará as circunstâncias da gravação. Caso sejam comprovadas irregularidades, os responsáveis serão punidos.



