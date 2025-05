Policiais flagrados agredindo homem caído no chão em SP são afastados das ruas

Policiais foram afastados após serem flagrados agredindo um homem caído no chão durante abordagem na zona sul de São Paulo. A Corregedoria apontou conduta excessiva e investiga o caso. O suspeito vítima da violência tem antecedentes criminais e estava em uma moto furtada. As imagens da ocorrência foram registradas por moradores da região.



