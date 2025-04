Policiais regatam mulher e crianças ilhadas em carro durante chuva em São Paulo

Uma forte chuva atingiu São Paulo e a região metropolitana em menos de duas horas, deixando mais de 100 mil pessoas sem energia elétrica.



Em São Bernardo do Campo, policiais resgataram duas crianças e a mãe delas presas em um carro ilhado.



Em Diadema, alunos subiram em mesas dentro de uma escola inundada. Na Marginal Tietê, uma cratera de aproximadamente 8 metros de profundidade se abriu no asfalto da Vila Jaguara, interrompendo o trânsito em direção à Rodovia dos Bandeirantes.



Em Itaquera, ruas alagadas paralisaram o trânsito, enquanto em Itaquaquecetuba, um muro desabou sobre carros estacionados. A Defesa Civil de São Paulo declarou estado de atenção por duas horas, com mais de 40 milímetros de precipitação na capital. Em Santo André, moradores enfrentaram granizo e ventos fortes, e em Taboão da Serra, vias tornaram-se intransitáveis.



