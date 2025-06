Policial à paisana vê assalto e mata criminoso na zona sul de São Paulo

Um assalto a pedestres na movimentada noite do Dia dos Namorados em São Paulo resultou em tiros e correria. Um policial militar à paisana interveio ao presenciar o crime, disparando contra dois suspeitos. Um dos criminosos, que era foragido da Justiça por latrocínio, foi atingido e morreu ao chegar no hospital. O outro conseguiu fugir após revidar. A moto usada no crime tinha placa adulterada. o.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!