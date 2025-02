Policial acusado de matar delator do PCC em aeroporto é preso em São Paulo

Um policial da ativa acusado se ser o homem que matou o empresário Vinicius Gritzbach no dia 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16), em São Paulo. O agente, que ainda não teve a identidade revelada, passou por exames no Instituto Médico Legal e deve ser encaminhado para o presídio Romão Gomes. Uma operação acontece nesta quinta-feira (16) cumpre mandados de prisão contra envolvidos no crime.



Vinicius Gritzbach foi morto quando voltava de viagem para Alagoas. Ele havia fechado um acordo de delação premiada e denunciado policiais por ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).