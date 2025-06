Policial Civil é baleado durante tentativa de assalto na capital paulista

Um policial civil foi baleado durante um assalto em São Paulo enquanto caminhava com seu filho. O criminoso atirou, mesmo sem reação da vítima, que foi atingida na perna por dois disparos. O estado de saúde do policial não foi divulgado. Testemunhas relatam que o policial tentou avisar que estava com uma criança. Ninguém foi preso até o momento, e as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas.



