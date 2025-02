Policial dá bronca em casal que estava namorando na praia

Um casal foi interrompido por um policial militar enquanto estava na praia em Praia Grande, São Paulo. O vídeo do incidente gerou grande repercussão. A mulher, que estava sentada no colo do homem, foi orientada a se afastar. Após a orientação, a mulher mudou de lugar. A Secretaria de Segurança Pública informou que não houve registro formal da ocorrência relacionada ao evento.