Policial dá tapa no rosto, ameaça e coloca arma no rosto de morador durante abordagem em SP Corregedoria do órgão disse que repudia o ato e que vai investigar o caso

Balanço Geral Manhã|Do R7 27/02/2025 - 09h50 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h49 ) twitter

