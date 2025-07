Policial dá tapa no rosto de mulher durante operação em Feira de Santana (BA)

A Polícia Militar investiga um agente filmado agredindo uma mulher com um tapa no rosto durante uma operação em Feira de Santana, na Bahia. O incidente ocorreu em um conjunto residencial enquanto policiais buscavam um suspeito, e foi registrado por câmeras e moradores. O agente responsável foi identificado e outros policiais podem ser convocados para depoimento. .



