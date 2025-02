Policial de folga age rapidamente e apaga incêndio em carro na zona leste de SP

Um capitão da Polícia Militar estava celebrando o aniversário do filho na Vila Antonieta, em São Paulo, quando notou um veículo em chamas. Ele pegou um extintor no prédio onde morava e conseguiu controlar o incêndio. Posteriormente, analisou imagens de câmeras de segurança e observou uma pessoa em situação de rua se levantando pouco antes do fogo começar. As informações foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga a origem do incêndio. Desesperado, o proprietário do carro declarou não ter seguro e teme os prejuízos causados pelas chamas.