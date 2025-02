Policial de folga atira contra assaltantes na zona sul de São Paulo

Quatro criminosos chegaram em duas motos e um deles anunciou o assalto a uma loja de materiais escolares na zona sul de São Paulo. Um policial militar presente reagiu rapidamente e iniciou uma troca de tiros com os assaltantes. A ação, que durou cerca de 20 segundos, resultou em três criminosos fugindo, enquanto o último atirou novamente em direção à loja e aos clientes antes de escapar. Todos continuam foragidos, e a arma do policial foi apreendida para perícia.



