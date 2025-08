Policial de folga flagra tentativa de roubo e atira em assaltantes em São Vicente (SP)

Um roubo de motocicleta foi registrado em São Vicente, litoral de São Paulo . Um policial militar de folga presenciou o crime e reagiu com disparos. Imagens mostram que enquanto uma mulher tentava fechar o portão após sair da moto, os suspeitos a abordaram. O PM interveio quando os assaltantes se preparavam para fugir. Um dos criminosos morreu no local e o outro foi socorrido. A polícia investiga outros roubos relacionados à dupla na região.



