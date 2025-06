Policial de folga mata bandido em frente ao Parque do Povo, em São Paulo

Um policial militar que estava fora de serviço presenciou uma tentativa de assalto em frente ao Parque do Povo, na zona sul de São Paulo e matou o criminoso a tiros. O bandido, que estava de moto e usava uma bag de entrega, abordou a vítima que estava em um carro. Após roubar celular, relógio e aliança, o assaltante foi atingido pelo PM e não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada para perícia, que examinou os veículos e a moto usada pelo criminoso. A polícia investiga se ele agia sozinho ou em colaboração com outros. A região do Parque do Povo, próxima ao local, é conhecida por alta incidência de roubos, incluindo o caso do ciclista e preparador físico Vítor Medrado, morto durante um assalto. As autoridades trabalham para diminuir os crimes na área.



