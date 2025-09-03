Logo R7.com
Policial é morto em conjunto habitacional ao lado do centro de treinamento do Corinthians

Incidente ocorreu após um desentendimento entre o agente e moradores locais

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um policial civil foi agredido e morto em um conjunto habitacional conhecido como Parque do Gato, localizado ao lado do CT do Corinthians, em São Paulo. O incidente ocorreu após um desentendimento entre o agente e moradores locais. A área já foi uma favela chamada Favela do Gato antes da construção das unidades habitacionais.


O caso está sendo investigado pela Polícia Civil com apoio dos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Denarc. Três pessoas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido; elas podem ser suspeitas ou testemunhas. Um dos envolvidos no confronto inicial com o policial também está detido após receber atendimento médico por ferimentos causados por disparos.


A polícia enfrenta dificuldades para obter imagens de câmeras de segurança que possam esclarecer a dinâmica dos eventos devido à relutância local em fornecer os registros. Familiares dos averiguados expressaram emoção durante as conduções à delegacia.


O episódio ressalta os riscos enfrentados pelos agentes da lei tanto durante suas funções quanto fora delas, levantando questões sobre violência urbana e conflitos pessoais que podem resultar tragicamente na perda de vidas policiais.




