Policial militar à paisana atira e mata suspeito que tentava assaltar motoqueiro

Em São Bernardo do Campo (SP), um policial militar à paisana agiu rapidamente ao presenciar uma tentativa de assalto a um motoqueiro. Os criminosos, que estavam em uma motocicleta roubada, planejavam roubar outra vítima. Durante a ação, um dos bandidos foi baleado e morreu no hospital. O segundo suspeito fugiu, mas foi capturado posteriormente.



