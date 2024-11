Policial militar é morto durante tentativa de assalto em rodovia de SP

O policial militar Juan Comitre, de 34 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto a sua moto na rodovia Anhanguera, em São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi abordado por quatro criminosos em duas motos. Após descer da moto e reagir ao assalto, Juan foi baleado no tórax e morreu no local. Um dos assaltantes também ficou ferido, mas os criminosos fugiram a pé, abandonando as motos. A polícia apreendeu as motos dos criminosos e a arma do policial.