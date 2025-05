Policial morre ao tentar escapar de bandidos em rodovia de São Paulo

A policial militar da reserva, Elisete Aparecida Gomes morreu após um acidente de moto em uma estrada de São Paulo . Ela estava sendo seguida por criminosos e tentou escapar acelerando a motocicleta. Durante a fuga, entrou na contramão e colidiu com um carro. A vítima recebeu socorro do Samu mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sob investigação pela polícia local, que usa imagens de segurança para identificar os assaltantes. Em suas redes sociais, Elisete compartilhava sua paixão por motocicletas. O 18º Agrupamento de Bombeiros, onde ela trabalhou, lamentou a morte dela, destacando seu comprometimento e profissionalismo.



