Policial penal morre após ser baleado durante tentativa de assalto em Itaquaquecetuba (SP)

Cinco criminosos abordaram um policial penal que estava a caminho do trabalho em Itaquaquecetuba (SP). Ednaldo Ricardo da Silva, de 49 anos, foi baleado no tórax e não resistiu aos ferimentos. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos abordaram o policial. Ednaldo deixa esposa e filho.



