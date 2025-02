Policial persegue criminosos e impede assalto a taxista na zona leste de São Paulo

Um policial militar de folga presenciou o furto do carro de um taxista e decidiu perseguir os criminosos. Durante a abordagem, houve troca de tiros; um dos assaltantes foi baleado e levado ao hospital, enquanto o outro fugiu. A ação ocorreu em uma rua da zona leste de São Paulo e foi registrada por câmeras de segurança. Moradores ouviram o barulho dos tiros e saíram de casa para verificar o ocorrido. O local foi isolado para perícia, e a polícia analisa as imagens para identificar o criminoso que fugiu. O caso está sendo investigado na delegacia da Vila Jacuí.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!