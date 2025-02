Policial sai de casa e atira em bandido que assaltou mulher

Um assaltante armado com uma faca surpreendeu uma mulher ao atravessar a rua em Manaus (AM). Um policial militar que estava observando a cena, esperou a vítima se afastar e então disparou contra o suspeito. O bandido foi atingido e caiu no chão. O policial o prendeu e encontrou vários celulares de outras vítimas na posse dele. A condição de saúde do suspeito não foi divulgada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!