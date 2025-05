Porco solto na rua persegue estudantes em Manaus

Um porco solto na rua perseguiu estudantes na saída de uma escola em Manaus. Testemunhas relataram que o animal parecia agitado e se alimentou de restos de lixo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Moradores afirmam que porcos são avistados frequentemente na área, causando preocupação com a segurança. Um vendedor de bombons também foi alvo do animal. A origem do porco ainda é desconhecida.



