Praça que era usada por moradores aparece cercada por muros na zona leste de SP

Moradores do bairro Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo, relatam descontentamento com o cercamento de uma praça considerada a única área verde da região. A prefeitura informou que o terreno é privado e pertence a um proprietário que arrematou em leilão há 11 anos. População reivindica o uso do espaço público e expressa preocupação com as obras realizadas no local. O muro foi erguido rapidamente e os moradores temem pela perda das árvores e da natureza ao redor.