Prefeito de Igarapé Grande (MA) é preso suspeito de matar policial durante vaquejada

O prefeito de Igarapé Grande (MA), José Vitor Xavier (PDT) foi preso sob a suspeita de matar um policial militar durante uma vaquejada. Testemunhas afirmam que ele atirou após ser solicitado a baixar os faróis do carro. Imagens de tumulto no local e o vídeo de uma câmera de segurança ilustram a cena do crime. Após mais de 12 horas, José se entregou à polícia com seu advogado.



