Prefeito é flagrado tentando intimidar policial durante abordagem no interior de SC

O prefeito de Bela Vista do Toldo (SC), Carlinhos Schiessl, foi flagrado em vídeo ameaçando um policial durante uma abordagem em que o agente parou um carro cujo motorista estava sem cinto de segurança. No vídeo, o prefeito alega que "quem manda sou eu", questionando a remoção do veículo. Após a confusão, um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.