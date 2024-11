Um homem foi preso após agredir um idoso de 81 anos durante um assalto na zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu em Perdizes e foi registrado por câmeras de monitoramento. A vítima teve uma correntinha arrancada do pescoço e ficou caída no chão. O porteiro do prédio onde ocorreu o incidente prestou auxílio à vítima.