Preso motorista que matou vigilante no Brás, em São Paulo

Um vigilante de 47 anos foi atropelado e morreu após uma briga no Brás, São Paulo . O motorista envolvido, de 36 anos, foi preso na zona norte da cidade após um mandado judicial. O vigilante agonizou por duas horas antes de ser socorrido. Durante esse tempo, teve o celular roubado por um pedestre. A polícia procura a mulher que estava com o motorista no veículo e o ladrão do celular. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado.



