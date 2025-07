Primos são mortos em operação policial na zona leste de São Paulo e parentes denunciam execução

Dois primos, Robério de Jesus Fonseca e Gustavo Vinícius Souza Mota Prates, foram mortos durante uma abordagem policial na zona leste de São Paulo. Os familiares alegam que os policiais agiram com violência, enquanto a polícia afirma que as vítimas estavam armadas e reagiram à abordagem. Rita de Cássia, mãe de Robério, está revoltada pela falta de explicações e diz que seu filho e sobrinho foram mortos sem chance de defesa. Tainá, esposa de Robério, denuncia a coação para apagar as imagens das câmeras de segurança e afirma que não havia armas no carro. A Secretaria de Segurança Pública informou que os primos não obedeceram a ordem de parada e que armas e drogas foram encontradas no local. O caso, registrado como morte decorrente de intervenção policial, está sob investigação do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e da corregedoria da PM.



