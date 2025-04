Professora é afastada após criança ser mordida por colega em creche de Carapicuíba (SP)

Uma menina de apenas um ano e cinco meses foi atacada por um coleguinha dentro de uma creche conveniada com a prefeitura de Carapicuíba (SP). A criança saiu da creche com várias mordidas pelo rosto e corpo. A mãe, Pâmela, expressou revolta ao saber do ocorrido apenas depois que o avô buscou a neta na escola. Ela criticou a falta de supervisão, já que o menino responsável pelo ataque já demonstrava comportamento agressivo. A professora foi afastada, e a prefeitura instaurou uma sindicância. Pâmela espera que medidas sejam tomadas para evitar que outras famílias passem por situação semelhante.



