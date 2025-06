Projeto Discover São Paulo busca atrair investimentos e turistas para a capital paulista

São Paulo se consolidou como importante destino turístico, registrando a visita de mais de 37 milhões de pessoas no último ano e gerando mais de R$ 22 bilhões de reais em receita. Para intensificar esse crescimento, a prefeitura lançou o projeto "Discover São Paulo", que já resultou em estimativas de R$ 80 milhões em negócios potenciais entre janeiro e junho deste ano, segundo a Secretaria de Turismo. As iniciativas visam não apenas atrair mais visitantes, mas também fomentar investimentos e gerar empregos locais.



